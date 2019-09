B27 von Bad Lauterberg nach Braunlage wird gesperrt

Bad Lauterberg. Die Strecke ist an drei Tagen nicht befahrbar. Grund sind Mängel, die an der erst kürzlich erneuerten Straße aufgetreten sind.

Die B27 zwischen Bad Lauterberg und Braunlage wird vom kommenden Mittwoch, 11. September, bis Freitag, 13. September, gesperrt. Darüber informiert die Straßenbaubehörde in Goslar. Grund sind Mängel, die an der erst kürzlich erneuerten Straße aufgetreten sind und jetzt behoben werden müssen. Die Fahrbahndecke wird in Teilabschnitten saniert.

Die Umleitung aus Richtung Bad Lauterberg erfolgt über die L520 nach St. Andreasberg, von dort weiter über die L519 nach Sonnenberg und weiter über die B242 zur B4 und von dort nach Braunlage bzw. in umgekehrte Richtung. Die Zufahrt aus Richtung Braunlage bis Oderhaus bzw. aus Richtung Süden bis Odertaler Sägemühle ist während der Arbeiten weiter möglich.