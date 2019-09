Gerd Lewin ist der neue Vizepräsident der Polizei Göttingen

Der zum neuen Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Göttingen ernannte Gerd Lewin (Foto) hat am Montag seine Arbeit aufgenommen. Lewin tritt die Nachfolge von Bernd Wiesendorf an, der sich nach rund 41 Jahren im Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedete. Das teilte die Polizeidirektion Göttingen am Donnerstag in einer Presseerklärung mit.

Gerd Lewin ist verheirateter Familienvater und wohnt in Burgdorf. Der 58-Jährige ist seit 1980 bei der Polizei in Niedersachsen tätig. Nach seiner Zeit im gehobenen Dienst und erfolgreichem Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster übernahm er im höheren Dienst ab 1995 in Hannover verschiedene leitende Funktionen, bis er 2016 in das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wechselte und dort zuletzt das Referat „Einsatz und Verkehr“ leitete.