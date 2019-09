Falsche Polizisten lassen nicht locker

Mit diesem Foto wirbt die Polizei für ihre Veranstaltung: Der Info-Abend zum Thema „falsche Polizeibeamte“ findet am 18. September 2019 in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Göttingen, Otto-Hahn-Straße 2, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich unter Telefon 0551/491-2306 beim Präventionsteam der Polizei Göttingen anmelden.

Göttingen. Die Polizei warnt vor neuerlichen Anrufen. Eine 86-jährige Frau hätte am Mittwoch beinahe ihr Bankkonto leergeräumt.

Im Laufe der vergangenen Tage wurden bei der Polizei Göttingen wieder mehrere Fälle von Telefonanrufen falscher Polizeibeamter und anderen einfallsreichen Betrügern gemeldet. Die Anrufer machten während der Telefonate unter anderem auf vermeintliche Einbrecher aufmerksam und fragten nach Wertgegenständen und Bargeld, aber auch nach den Sicherungsanlagen im privaten Umfeld. Im weiteren Gesprächsverlauf wurden die Angerufenen zunehmend mit fadenscheinigen Behauptungen verunsichert und die Betrüger unterbreiteten das Angebot, die Wertsachen und das Geld später abzuholen und sicher zu verwahren.

So erging es am Mittwoch einer 86-Jährigen aus der Gemeinde Gleichen. Sie schenkte den falschen Polizeibeamten am Telefon zunächst Glauben und wollte ihr Bankkonto leerräumen. Ein aufmerksamer Bankangestellter konnte das verhindern. Aufgrund der aktuellen Fälle rät die Polizei weiterhin, wachsam zu sein. pol