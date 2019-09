Staatssekretärin informiert sich an TU über Wissenstransfer

„Eine der großen Stärken der TU Clausthal ist das Thema Technologie- und Wissenstransfer.“ Mit diesen Worten begrüßte Universitätspräsident Professor Joachim Schachtner die Staatssekretärin des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, Dr. Sabine Johannsen, bei ihrem Besuch an der Harzer Universität. Belege für diese Einordnung sind aktuell der Gewinn des Innovationspreises Niedersachsen 2019, die Auszeichnung „Digitaler Ort Niedersachsen“ sowie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2018.

Die Hochschule habe es in ihrer Geschichte immer wieder verstanden, ihre Forschungsschwerpunkte weiterzuentwickeln und sich an gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen auszurichten, erläuterte Professor Schachtner. Aktuell stünden Technologien und Methoden zum nachhaltigen Management der Ressourcen Energie, Material und Information im Fokus. Der Präsident betonte, dass die Dinge an der TU im Sinne einer Kreislaufwirtschaft „von vornherein ganzheitlich und zusammen gedacht werden“. Als Beispiel für die regionale Verankerung der Hochschule verwies er auf das kürzlich gestartete Verbundprojekt Energie- und Wasserspeicher Harz (wir berichteten).

„Wir müssen die Forschung in die Gesellschaft bringen“, akzentuierte die Staatssekretärin den Clausthaler Ansatz. „Wir kümmern uns um die nachhaltige Industriegesellschaft“, erläuterte Professor Alfons Esderts. Der Vizepräsident für Forschung, Transfer und Internationales verwies zudem auf die hohe Praxisrelevanz, die regionale Verantwortung sowie die strategischen Partnerschaften auf nationaler und internationaler Ebene. Als zukunftsweisendes Projekt stellten Professor Esderts und Mathias Liebing (Stabsstelle Technologietransfer und Forschungsförderung) das Gründerzentrum vor. Für dessen Einrichtung auf dem Campus der TU durch Landkreis und Stadt laufen derzeit die Detailplanungen. Bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen für das Gründerzentrum bot Dr. Johannsen unterstützend ihre Netzwerke an.

Best-Practice-Beispiele für Transfer präsentierten die Professoren Daniel Goldmann und Andreas Rausch. In puncto Recycling sei die TU einer der führenden Forschungsstandorte in ganz Europa, so Goldmann, der regional, national und international vernetzt ist. Die Projekte erstrecken sich von der Grundlagenforschung bis zur industriellen Umsetzung. Der Transfer findet insbesondere über das Recycling-Cluster Rewimet statt, in dem die Wissenschaft mit der Wirtschaft und weiteren Akteuren zusammenarbeitet. Als Leuchtturmprojekt nannte Goldmann die Recycling-Region Harz. Informatik-Professor Rausch hat den Transfergedanken ebenfalls verinnerlicht: „Es geht um Innovation durch Digitalisierung mit der Region, in der Region und darüber hinaus.“ Ein Impuls- und Ideengeber für Schulen, Firmen und Kommunen sind die Silver Labs mit dem Digitalisierungslabor. Aus dieser „Kreativwerkstatt“ stammt auch der Studiengang „Digital Technologies“, der im Wintersemester in Kooperation mit der Ostfalia-Hochschule startet.

Die Staatssekretärin besuchte an diesem Tag noch das Institut für Chemische und Elektrochemische Verfahrenstechnik sowie das Institut für Aufbereitung, Deponietechnik und Geomechanik. Am gesamten Programm nahmen auch Geschäftsführer mehrerer kooperierender Unternehmen teil, wodurch der Stellenwert der Zusammenarbeit der TU Clausthal mit der regionalen Wirtschaft unterstrichen wurde.