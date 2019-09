Verkehrsunfall auf B3 fordert ein Todesopfer

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 am Montagmittag wurde ein 54-Jähriger aus dem Altkreis Osterode tödlich verletzt. Wie die Polizei Einbeck Dienstag mitteilte, befuhr der Mann am 2. September gegen 12.30 Uhr mit einem Kleinlaster die B3 von Northeim in Richtung Einbeck. In Höhe Vogelbeck/Müllershausen scherte er laut Polizeimeldung hinter einem Sattelzug auf die Gegenfahrbahn aus, um zu überholen. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger aus dem Kreis Aschaffenburg. Der Fahrer des Kleintransporters wurde eingeklemmt und musste von den eingesetzten Feuerwehren aus dem Fahrzeug geborgen werden, erlag aber noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 58-jährige Fahrer des beteiligten Lkw blieb unverletzt.

Die Bundesstraße musste bis 18.30 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde über Vogelbeck umgeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 75.000 Euro. pol