Gericht entscheidet über Oliver Junks Sitz im Goslarer Kreistag

Dr. Oliver Junk in Bad Grund.

Goslar. Darf ein Oberbürgermeister einen Sitz im Kreistag haben, wenn er in diesen gewählt wurde? Damit beschäftigt sich bald das OVG Lüneburg.

Darf ein Oberbürgermeister einen Sitz im Kreistag haben, wenn er in diesen gewählt wurde? Mit dieser Frage wird sich am Dienstag das Oberverwaltungsgericht Lüneburg beschäftigen. Goslars Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk will einen Sitz im Kreistag von Goslar erstreiten. Bei der Kommunalwahl 2016 hatte der CDU-Politiker kandidiert und ein Mandat errungen. Die Wahlleitung verwehrte ihm aber seinen Sitz unter Hinweis auf das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz. Danach dürfen hauptamtliche Bürgermeister kreisangehöriger Gemeinden nicht Abgeordnete des Kreistages sein.

Das Verwaltungsgericht Braunschweig wies im vergangenen März eine entsprechende Klage Junks zurück, ließ aber die Berufung ausdrücklich zu. dpa