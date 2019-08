Auto erfasst Kind an Bushaltestelle

Northeim. Am Montagnachmittag kam es in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sechsjähriger leicht verletzt wurde.

Am Montag gegen 15.35 Uhr kam es auf der Scharnhorststraße in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sechsjähriger leicht verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Das Kind war demnach mit dem Bus unterwegs und stieg an der Haltestelle am Rathaus aus. Anschließend lief der Junge vor dem stehenden Bus auf die Fahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 28 Jahre alten Alfelderin, die in diesem Moment langsam an dem Bus vorbeifuhr.

Das Kind stürzte nach dem Zusammenprall auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Sechsjährige konnte sofort wieder aufstehen. Nach Versorgung durch Rettungssanitäter wurde der Junge in die Obhut seines Vaters übergeben, so die Polizei.