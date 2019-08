Illegales Rennen im Harz: Biker rasen 3 mal durch selben Blitzer

Braunlage. Die Biker passierten die Messstelle bei Braunlage mehrere Male. Am Ende hielt die Polizei sie an – und hatte deutliche Worte für die Motorradfahrer.

Die Aktion wird richtig Ärger geben: Vier Motorradfahrer aus Mühlhausen in Thüringen lieferten sich am Sonntag ein illegales Rennen auf der B4 im Bereich Kesselberg bei Braunlage und wurden dabei geblitzt – mit 165 km/h statt der erlaubten 70 km/h. Sie durchfuhren die Messstelle aber nicht nur einmal – sie kehrten gleich zweimal zurück, beide Male zu schnell. Beim vierten Mal wurden sie schließlich von den Beamten der Polizei angehalten. Darüber informiert die Polizeiinspektion Goslar in einer Pressemitteilung.

Demnach hätten die Biker im Alter von 18 bis 27 Jahren die Messstelle am frühen Nachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit passiert und den Blitzer dabei bemerkt. Daraufhin seien sie auf der Suche nach der Messstelle zurückgekehrt und hätten sie erneut mit unangepasster Geschwindigkeit passiert, konnten sie aber nicht ausmachen. „Das wiederholten sie anschließend – warum auch immer – noch einmal und konnten schließlich beim vierten Versuch von den Kollegen angehalten werden“, heißt es in der Mitteilung. Die Thüringer hätten nicht schlecht gestaunt, als ihnen die Beamten die Eröffnung des entsprechenden Strafverfahrens eröffneten. Ihre Führerscheine wurden an Ort und Stelle beschlagnahmt, ihre Maschinen mussten sie vor Ort abstellen und sich und die Motorräder von Freunden oder Angehörigen abholen lassen. „Die Messbeamten wussten zu berichten, dass sich die vier Thüringer deutliche Worte anhören mussten, die wir an dieser Stelle so nicht wiedergeben möchten. Wir weisen darauf hin, dass Geschwindigkeitsüberwachungen dieser Art auch zukünftig im Bereich der Polizeiinspektion Goslar durchgeführt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei hatte an diesem Tag den Verkehr zwischen 9 und 18 Uhr kontrolliert. Neben den vier Thüringern wurden zahlreiche weitere Fahrzeugführer gemessen. Dabei wurden insgesamt 165 durch Motorradfahrer begangene Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon 77 im Verwarngeld- und 88 im Verkehrsordnungswidrigkeitenbereich. Auf insgesamt 24 Fahrzeugführer kommt ein Fahrverbot zu. Gemessen wurden ausschließlich Motorräder, Grund sind die schweren Verkehrsunfälle im Harz in der jüngsten Vergangenheit. Die vier Thüringer Biker waren an diesem Tag die schnellsten.