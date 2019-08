Kind schubst 7-Jährigen gegen fahrendes Auto

Seesen. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Seesen wurde ein Junge verletzt. Ein anderes Kind hatte ihn in den Verkehr geschubst.

In der Straße „An der Ziegelei“ in Seesen kam es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Demnach fuhr eine 54-jährige Frau aus Halberstadt mit ihrem Auto in Schrittgeschwindigkeit an einer Gruppe von spielenden Kindern vorbeifuhr. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Jungen aus der Gruppe.

Nach Angaben eines der anwesenden Kinder wurde der Junge von einem anderen gegen den Pkw geschubst. Das Kind erlitt eine Verletzung am Fuß und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Hildesheim gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an, so die Polizei. pol/mh