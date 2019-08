Stiftungsratsvorsitzender der Uni Göttingen tritt zurück

Der Vorsitzende des Stiftungsrates der Universität Göttingen ist am Donnerstag mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Dr. Wilhelm Krull erklärte, er sehe keine Grundlage mehr dafür, „dass unter meinem Vorsitz ein nächstes Verfahren zielführend sein kann“. Nachdem der im Juni gewählte Dr. Sascha Spoun am Mittwoch seinen Rücktritt vom für Januar 2020 vorgesehenen Amtsantritt erklärt hatte, folgte Krull am Tag darauf. Er...