Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 8 Uhr in Northeim. Am Motorrad und dem beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Laut Polizei fuhr eine 48-jährige Autofahrerin vom Fahrbahnrand der Wilhelmstraße an, als der 37-jährige Kradfahrer links am stehenden Pkw vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand Totalschaden.

