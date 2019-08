Clausthal-Zellerfeld Ein 22-Jähriger hat Freitag eine Party in Clausthal gestört: Erst pöbelte der ungebetene Gast die Feiernden an, anschließend schlug er zu.

Randalierer schlägt auf Partygäste in Clausthal ein

Ein 22-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag eine private Gartenparty in Clausthal-Zellerfeld gestört: Erst pöbelte der ungebetene Gast die Feiernden grundlos an. Als der Gastgeber ihn aufgrund des anhaltend aggressiven Verhaltens mehrfach aufforderte, zu gehen und sich eine Auseinandersetzung entwickelte, versuchte der 22-Jährige wahllos auf die Partygäste einzuschlagen. Dabei wurden der Gastgeber und ein weiterer Gast durch Faustschläge verletzt. Die Gäste alarmierten die Polizei.

Da sich der Beschuldigte bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme anhaltend aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast vier Promille. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.