Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag im Kreuzungsbereich der Graf-Otto-Straße in Northeim wurde eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin verletzt. Ein 82-Jähriger missachtete die Vorfahrt der Northeimerin, so dass es zu dem Unfall kam. Die Frau wurde mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

