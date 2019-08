Paar auf Motorrädern stürzt - Ehefrau stirbt vor Ort

Zu einem tragischen Unglück ist es am 8. August gekommen: Nach einem abgebrochenen Überholmanöver hat ein Motorradfahrer die Maschine seiner neben ihm fahrenden Frau gestreift, die darauf stürzte und tödliche Verletzungen erlitt. Das Ehepaar aus Salzgitter hatte am Donnerstag mit seinen beiden Motorrädern die Bundesstraße 248 bei Kalefeld (Kreis Northeim) befahren, als der 68 Jahre alte Mann einen Lastwagen überholen wollte. Nach Polizeiangaben musste er den Überholvorgang jedoch abbrechen, weil der Lkw sein Tempo verringerte. Als der Mann wieder nach rechts auf seine Fahrspur wechseln wollte, berührte er die Maschine seiner Frau. Beide Motorräder kamen von der Fahrbahn ab. Die 66 Jahre alte Frau streifte mit ihrer Maschine einen Straßenbaum und starb an der Unfallstelle. Ihr Mann erlitt einen schweren Schock. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

