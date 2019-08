Das Leergut bei regionalen Abfüllern wird langsam knapp

In den Sommermonaten decken sich die Menschen besonders großzügig mit Getränken ein: Kisten mit Mineralwasser- und Saft-Flaschen stehen in Kellern und Abstellräumen. Wenn mehr eingekauft als an Leergut wieder zurückgegeben wird, könne es für Abfüller schon mal knapp werden, sagt Barbara Peinemann...