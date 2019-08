Albert Hammond singt und spielt auf der Bergtheater-Bühne

Ein Ausnahmekünstler kommt nach Thale – Albert Hammond. Im Rahmen seiner Songbook Live Tour 2019 tritt der Singer und Songwriter am Sonntag, 18. August, um 19 Uhr im Bergtheater auf.

Albert Hammond, geboren in London, schreibt seit mehr als 50 Jahren Hits. Aus seiner Feder stammen Welthits wie „The Air that I breathe“ (The Hollies), „99 Miles from LA“ (Art Garfunkel), „One Moment in Time“ (Whitney Houston), „When I need you“ (Leo Sayer), „Nothing’s Gonna Stop us now“ (Starship), „I don’t wanna lose you“ und „Way of the World“ (Tina Turner) und „When you tell me that you love me“ (Diana Ross). Er schrieb Songs für Tom Jones, Joe Cocker, Celine Dion, Chris De Burgh, The Carpenters und Ace of Base. Gemeinsam mit Duffy schrieb und produzierte er die meisten Titel auf deren zweiten, 2010 erschienenen Album „Endlessly“. Auch unter seinem eigenen Namen gelangen dem Singer und Songwriter unzählige Hits wie „The Free Electric Band“, „Down By The River“, „It Never Rains In Southern California“, „Everything I Want To Do“, „Moonlight Lady“, „The Peacemaker“, „New York City Here I Come“ und „I’m a Train“.

Seine Lieder sind verantwortlich für den Verkauf von mehr als 360 Millionen Platten weltweit, darunter mehr als 30 Chart-Hits. Viele seiner beliebtesten Songs, wie „The Air That I Breathe“ und „When I Need You“ wurden immer wieder Hits – durch diverse Neuinterpretationen wurden diese Songs zu Evergreens, Jahrzehnt für Jahrzehnt.

50 Jahre im Musikgeschäft als Songwriter, Sänger und Entertainer, der wie kaum ein anderer einen so umfangreichen Kompositionskatalog zwischen Folk-Pop, Rock, Country und Rhythm and Blues aufweist, teilweise in Jahrzehnte unterteilt: „Freedom come, Freedom go“ für die 1960er Jahre, „Gimme Dat Ding“ für die 1970er Jahre oder „One Moment In Time“ für die 1980er Jahre. Aber neben diesen Evergreens tauchen auch immer wieder unbekanntere Songs in seinem Programm auf, wie „Smokey Factory Blues“, die B- Seite seiner ersten Hitsingle oder „Praise The Lord And Pass The Soup“, ein Country orientiertes Lied, das in Zusammenarbeit mit Jonny Cash entstand und aufgenommen wurde.

Die Songbook Live Tour zeigt nicht nur den Reichtum an Liedern von Albert Hammond, sondern auch den Künstler Albert Hammond als charmanten Entertainer, der sein Publikum mit in das Konzert einbindet, locker den Background der Songs vermittelt und so den Zuhörer auf diese – seine eigene – Liederreise durch die Jahrzehnte der Popgeschichte mitnimmt.

Im Jahr 2015 erhielt Albert Hammond den hoch dekorierten Ivor Novello Award (britischer Preis, benannt nach dem Musical-Komponisten Ivor Novello, für Songwriter und Komponisten) für seine „Outstanding Song Collection“.

Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter Telefon 036336/512500 oder online unter www.hohenstein-konzerte.de oder www.ticketshop-thueringen.de.