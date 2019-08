Hakenkreuze und rechtsextreme Sprüche an der Göttinger Uni

An der Göttinger Universität sind rechtsextreme Sprüche und Zeichen aufgetaucht.

Göttingen. Unbekannte haben an mehreren Orten an der Uni Göttingen, unter anderem auf dem Campusgelände, rechtsextreme Parolen gesprüht.

Unbekannte haben auf dem Campus und in anderen Bereichen der Göttinger Universität erneut Hakenkreuze und rechtsextremistische Parolen gesprüht. Darüber informiert der Evangelische Pressedienst in einer Mitteilung.

Die Schmierereien seien am Dienstag entdeckt worden, teilte die Hochschulgruppe „Alternative Linke Liste“ (ALL) am Donnerstag mit. Sie dokumentierte die Vorfälle auch mit Fotos.

Eines von mehreren Hakenkreuzen hinterließen die Täter demnach auf dem Gedenkstein für frühere Zwangsarbeiter der Göttinger Universitätsklinik. Am Kulturwissenschaftlichen Zentrum fand sich die mit roter Farbe gesprühte Forderung nach Freilassung von Anders Behring Breivik und anderen faschistischen Terroristen. Breivik hatte im Juli 2011 mit einem Bombenanschlag auf ein Regierungsgebäude in Oslo sowie einer Attacke auf ein Feriencamp von Jugendlichen auf der Insel Utoya insgesamt 77 Menschen getötet.

In den vergangenen Monaten waren an der Uni immer wieder rechtsextremistische Schmierereien aufgetaucht.