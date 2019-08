Diebe greifen Zeugen mit Reizgas in Südharz-Galerie an

Am Dienstag wurden griffen mutmaßliche Diebe in Nordhausen zwei Zeugen an.

Zwei Menschen sind am Dienstag in der Südharz-Galerie in Nordhausen laut Polizei mit Reizgas besprüht und hierdurch verletzt worden. Zuvor hielten sich zwei bislang unbekannte Männer in einer Drogerie des Einkaufszentrums auf. Während einer der beiden Männer gegen 11.45 Uhr mehrere Schachteln Zigaretten an sich nahm, laut Polizei offenbar in der Absicht, diese zu stehlen, verdeckte der zweite Mann einer Kassiererin die Sicht. Eine Kundin bemerkte das Vorhaben der zwei Männer und sprach sie darauf an. In weiterer Folge verlagerte sich das Geschehen in den Außenbereich, wo ein weiterer Zeuge zum Geschehen hinzukam.

Als sie die Herausgabe der gestohlenen Zigaretten verlangten, besprühte einer der Männer die Zeugen mit Reizgas. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Einer der Täter trug einen schwarzen Trainingsanzug und dunkle Schuhe. Er war hager und etwa 1,85 Meter groß. Der Zweite trug ein rosa- oder pinkfarbenes T-Shirt und war schlank. Beide waren etwa 25 Jahre alt und augenscheinlich südländischer Herkunft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter Telefon 03631/960 zu melden.POL