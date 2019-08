Vorfahrt missachtet: Zwei Autofahrerinnen werden verletzt

Bei einem Autounfall in Goslar wurden zwei Frauen verletzt,

Goslar. Eine Autofahrerin missachtete in Goslar die Vorfahrtsregeln. Zwei Verletzte und hoher wirtschaftlicher Schaden sind die Folge.

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmerinnen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Montagnachmittag auf der Ilsenburger Straße in Goslar ereignete. Darüber informiert die Polizei.

Eine 24-jährige Volvo-Fahrerin bog von der Stübchentalstraße nach links auf die Ilsenburger Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des auf der Ilsenburger Straße in Richtung Eckertal fahrenden Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die Fahrer beider Fahrzeuge wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.