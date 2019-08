122 statt 60 km/h: Polizei Goslar kontrolliert im Oberharz

Polizeibeamte kontrollierten am Samstag im Oberharz.

Eine Kontrollgruppe der Polizeiinspektion Goslar hat am Samstag zwei besonders unfallträchtige Streckenabschnitte überwacht: Auf der Bundesstraße 498 zwischen Dammhaus und Altenau seien innerhalb kürzester Zeit sechs Verstöße im Bußgeldbereich festgestellt worden, berichtet die Polizei. „Vier der Verstöße ziehen im weiteren Verfahren darüber hinaus ein mindestens einmonatiges Fahrverbot nach sich“, heißt es im Einsatzbericht.

Auf diesem Streckenabschnitt gilt bereits seit Jahren eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde, da dieser Streckenabschnitt eine stark unfallträchtige Geschichte habe, heißt es vonseiten der Polizei. Den traurigen Rekord teilen sich zwei junge Männer mit Sportwagen, die mit 122 km/h gemessen worden seien. „Als sei dies nicht genug“, heißt es weiter, „musste zudem festgestellt werden, dass sich die jungen Männer aus dem Raum Gifhorn offenbar zum Fahren eines Rennens verabredet hatten. Mit enormer Geschwindigkeit und unter Missachtung des erforderlichen Sicherheitsabstandes, rasten sie dicht an dicht durch die kurvenreiche Strecke der B498 bis hin zur Kontrollstelle.“ Angesichts der Polizisten habe der Vorausfahrende derart stark gebremst, dass sich dessen Warnblinklicht automatisch einschaltete.

„Nur aufgrund glücklicher Umstände“ sei es nicht zum Auffahrunfall gekommen. Gegen beide Pkw-Führer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihnen die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheine beschlagnahmt.

An der ersten Kontrollstelle des Tages auf der B241 hatten die Beamten zuvor rund ein halbes Dutzend Überholverstöße festgestellt. Die Aufarbeitung von zwei tödlichen Verkehrsunfällen aus der vorherigen Saison habe gezeigt, dass nicht nur die Missachtung der vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit, sondern auch die Nichtbeachtung bestehender Überholverbote zur Unfallentwicklung beigetragen hat. Vier Pkw-Fahrer seien an die Einhaltung der Gurtpflicht erinnert worden. Weiter seien Bauartveränderungen an Motorrädern, verbotene Kennzeichenwinkel und weitere Missstände geahndet worden.

„Auch in dieser Saison macht das herrschende Unfallgeschehen deutlich, dass fortwährende Kontrollaktionen notwendig sind, um die Unfallzahlen und insbesondere die teils dramatischen Folgen der Unfälle einzudämmen“, erklärt die Polizeiinspektion Goslar ihre Kontrollaktion.