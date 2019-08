Giftinfozentrum Nord warnt vor Stich des Fisches Petermännchen

Göttingen. Immer wieder käme es an den norddeutschen Küsten zu Vergiftungen mit dem Petermännchen, meldet das Giftinformationszentrum Nord in Göttingen.

Das Petermännchen gehört zu den gefährlichsten Gifttieren in Europa. Das Giftinformationszentrum Nord in Göttingen hat jetzt vor dem Fisch gewarnt. Immer wieder käme es an den norddeutschen Küsten zu Vergiftungen mit dem Petermännchen. Entweder trete man im flachen Wasser auf den Fisch, oder Angler verletzen sich beim Lösen des Fisches vom Angelhaken. Tödliche Vergiftungen durch den Stich habe es bislang nicht gegeben.