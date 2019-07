Unbekannter stiehlt zehn Entenküken – und tritt eines tot

Kreiensen. Am Sonntag entwendete ein unbekannter Täter aus einem Kleingarten in Kreiensen zehn gelbschwarze Entenküken. Ein weiteres starb.

Am Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr hat ein unbekannter Täter aus einer Stallung in einem Kleingarten in Kreiensen zehn gelbschwarze Entenküken entwendet. Das meldet die Polizei. Ein elftes Entenküken wurde anscheinend beim Einfangen der Tiere von dem Täter totgetreten, so die Beamten. Der Eigentümer der Entenküken gibt den Wert der Tiere mit etwa 80 Euro an. Die Stallung befindet sich Am Thie. pol/mh