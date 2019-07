Oldtimer-Tage: Ein wahres Volksfest auf Rädern

Dreimal bei Rot über die Ampel, fahren ohne Gurt und zum Schluss auch noch hupend durch die Fußgängerzone: Eigentlich müsste ich meinen Führerschein los sein. Aber weil ich all das unter Polizeischutz getan habe, darf ich ihn behalten. Etwa 300 Fahrer haben sich am Sonntag in Einbeck genauso...