Pflege-Initiative Göttingen demonstriert gegen Pflegekammer

Die Gruppe „Pflege-Initiative Göttingen“ hat am Samstag in Göttingen gegen die neue Pflegekammer und die von ihr erhobenen Zwangsbeiträge demonstriert. Unter der Federführung von Jeannette Kasel ging es von der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) mit einem ausrangierten Krankenhausbett und einem Kinderbettchen – beides vom Hauswirtschaftsdienst der Uni-Klinik zur Verfügung gestellt – unter Polizeibegleitung in Richtung Innenstadt....