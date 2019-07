Kurz vor Herz-Transplantation: 19-Jähriger macht Schulabschluss

Auf der Intensivstation der Kinderherz-Klinik habe Leon im Mai die Prüfung absolviert, eine Woche später ein neues Herz erhalten. Seit dem 14. Januar habe Leon wegen schwerer Herzmuskelschwäche nach der Korrekturoperation eines angeborenen Herzfehlers auf der Intensivstation der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gelegen, so Pressesprecher Stefan Weller. Zum Überleben habe Leon ein neues Herz benötigt.

Unterricht an der Schule der Klinik

Leon habe in der UMG „weder den Mut noch die Motivation“ verloren. „Er hatte sich das Ziel gesetzt, den erweiterten Realschulabschluss zu erlangen“, so Weller – trotz schwerer Erkrankung und Aufenthalt auf der Intensivstation. Die Klinikschule der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin habe den Unterricht möglich gemacht. Die Lehrer unterrichteten Leon am Krankenbett und unterstützten seine Prüfungsvorbereitungen auch auf der Intensivstation.

„Beim Unterricht hat uns das Stationspersonal sehr geholfen und versucht, ein gutes Lernumfeld zu schaffen. Das ist auf der Intensivstation natürlich besonders schwierig und nicht immer realisierbar“, erklärten Dagmar Ruhland und Johannes Gerbracht (Englisch und Mathematik). Cordula Matthias habe den Deutschunterricht übernommen. Den Lernstoff des Faches Wirtschaft habe er sich selbst erarbeiten müssen, da das Fach an der Klinikschule nicht angeboten werde.

Nach der Prüfung die frohe Botschaft

Die Abschlussarbeiten habe Leon wie seine Mitschüler zur gleichen Zeit Mitte Mai während der zentralen Prüfung geschrieben. Weller: „Gleich danach kam die frohe Nachricht: Ein passendes Spenderherz war gefunden.“ Das Herz habe Prof. Dr. Theodor Tirilomis, Leiter des Bereichs Kinderherzchirurgie der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie der UMG, transplantiert. Prof. Dr. Thomas Paul, Direktor der Kinderherzklinik an der UMG, zollt Leons Leistung großen Respekt: „Allein schon das ungewisse Warten auf ein Spenderherz erfordert viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Während dieser Zeit auch noch einen erfolgreichen Schulabschluss zu absolvieren, ist bemerkenswert. Das gesamte Ärzte- und Pflegeteam ist stolz auf diese Leistung von Leon.“

Nach der erfolgreichen Transplantation konnte Leon pünktlich zur Zeugnisvergabe in Hessen das Universitätsklinikum Göttingen verlassen – mit neuem Herzen und erweitertem Realschulabschluss. Nach einer sechswöchigen Reha, die Leon auf das eigenständige Leben mit seinem neuen Herzen vorbereiten wird, möchte er das Fachabitur ablegen. „Am liebsten in Richtung Wirtschaft, da ich später gerne im Bereich der Verwaltung arbeiten möchte, am liebsten an der UMG. Hier kenne ich schon alle“, sagt Leon.