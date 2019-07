Bilshausen Der Mann war seit Freitag vermisst und wurde von der Polizei gesucht. Am Samstagmittag wurde der Senior leblos im Ort aufgefunden.

Der seit Freitag aus seinem Wohnhaus in Bilshausen vermisst gewesene 79 Jährige ist tot. Darüber informiert die Polizei. Er wurde am Samstag gegen 13.40 Uhr in der Ortschaft leblos aufgefunden. Die Todesursache ist unklar. Der Leichnam des 79-Jährigen wurde von der Polizei beschlagnahmt.