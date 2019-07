Polizei sucht in Bilshausen nach vermisstem 79-Jährigen

Die Polizei sucht seit Freitagmorgen nach dem 79 Jahre alten Eduard S. Besorgte Angehörige erstatteten im Laufe des Tages Vermisstenanzeige bei der Polizei Duderstadt.

Die Beamten leiteten daraufhin sofort umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Senior ein. Polizeihubschrauber, Spezialhunde und rund 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bilshausen, Bodensee, Renshausen, Krebeck und Rollshausen suchten das Gebiet um den Wohnort des Mannes bis gegen 03.30 Uhr in der Nacht weiträumig ab. Ohne Ergebnis. Am Samstagmorgen wurden die Suchmaßnahmen fortgesetzt. Sie dauern zur Stunde weiter an. Trotz aller intensiven Bemühungen fehlt von dem Vermissten aber weiterhin jede Spur.

Eduard S. ist orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Er ist ca. 1,75 Meter groß, schlank bis schmächtig, hat kurzes, graues, volles Haar und war zuletzt bekleidet mit einer dunklen Hose und einem hellen Hemd.

Wer den 79-Jährigen gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 bei der Polizei in Duderstadt, unter Telefon 0551/4912115 bei der Polizei in Göttingen oder über den Notruf 110 ebenfalls bei der Polizei Göttingen zu melden.