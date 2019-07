Polizei im Oberharz staunt: Mann fährt mit 3,44 Promille

Altenau. Der Mann war den Beamten in Altenau wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Das Ergebnis des Alkoholtests überraschte die Polizisten dann doch.

Nicht schlecht staunten die Beamten der Polizei im Oberharz, als sie am Mittwoch in der Mittagszeit einen Autofahrer kontrollierten – er hatte 3,44 Promille. Der Fahrer war den Polizisten aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten sie dann Alkoholgeruch und machten einen Test. Das Ergebnis erstaunte die Beamten dann doch. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.