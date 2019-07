Ein Platz für das Haustier, das nicht mitreist

Wenn der Hund nicht mit in den Urlaub kann, findet er einen Platz auf Zeit in den Tierheimen und Tierpensionen der Region.

Göttingen. Viele Halter bringen ihre Vierbeiner im Heim oder in Pensionen unter, wenn sie verreisen. Die Plätze sind schnell weg.

Eine Familie fährt in den Urlaub und weiß nicht, wohin mit ihrem Haustier: Das Klischee des an der Autobahn ausgesetzten Hundes schien lange Zeit zu gelten. Doch die Tierheime in der Region bemerken einen Rückgang der Fundtiere – und dennoch sind sie zur Urlaubszeit voll belegt.

„Wir sind rappelvoll“, sagt Beate Horn vom Tierheim in Duderstadt. 24 Zwinger gibt es dort. Darin sitzen derzeit keine Tiere, die von ihren Haltern ausgesetzt wurden. Das Tierheim bietet einen Pensionsservice für Urlauber an, die ihre Tiere auf Zeit abgeben möchten. Vor allem Hunde seien so untergebracht, bis ihre Halter sie wieder abholen. Ehrenamtliche gehen mit den Tieren Gassi, um ihnen Auslauf zu bieten.

„Katzen nehmen wir aus hygienischen Gründen nicht“, erklärt Horn. Aber auch Kleintiere wie Kaninchen und Wellensittiche finden einen Platz in der Heimpension. Selbst ein Ziegenbock hat vor kurzem den Weg in das Tierheim gefunden – jedoch nicht als Urlauber. „Viele wollen ihr Böckchen loswerden“, meint Horn. Die Tierpfleger kümmern sich nun um das Tier. Im Tierheim in Osterode sind derweil zwei Schildkröten untergekommen. Ob sie allein auf Reisen gegangen sind oder ihre Halter sie loswerden wollten, kann Laura Spieß vom Tierheim nicht sagen. Aber es scheine sie niemand zu vermissen.

Auch in den Tierheimen in Osterode und Göttingen finden Tiere von Urlaubern eine Unterkunft. Das Prinzip in Göttingen ist ein Geben und Nehmen: „Die Plätze sind meist belegt von Leuten, die die Tiere von uns nehmen“, sagt Sabine Kober vom Tierheim. Die Hunde und Katzen würden das Heim schon kennen und damit Positives verbinden.

Dabei können die Tierheime nur wenige Tiere in Pflege nehmen. So sollten die Tierhalter frühzeitig eine Alternative finden. Horn empfiehlt, bereits Ende des Jahres für die freien Tage und Ferien zu reservieren. Selbst an Ostern und Pfingsten sei das Heim meist voll belegt.

„Den meisten ist eine richtige Pension lieber“, sagt Laura Spieß vom Tierheim in Osterode. Die Tierhalter müssten sich bewusst sein, dass den Hunden im Heim keine Hotelzimmer bereitstünden. Außer den Tierheimen nehmen aber auch viele andere Unterkünfte in der Region die Urlaubstiere auf. „Es gibt unheimlich viele Tierpensionen“, sagt Kober. Die Tierhalter müssten sich jedoch rechtzeitig um einen Platz kümmern. Dass Tiere der Urlaubsplanung in die Quere kommen und deswegen ausgesetzt werden, komme immer seltener vor, berichten die Tierpflegerinnen. Wegen der Kennzeichnungspflicht seien die Tierhalter bewusster im Umgang geworden, meint Horn. „Die Tiere müssen alle gechippt sein“, erläutert Spieß vom Osteroder Tierheim. Dadurch seien die Halter einfacher auszumachen. Außerdem würde es ausgesetzte Tiere nicht nur zur Urlaubszeit treffen. „Es ist aber inzwischen relativ gut übers Jahr verteilt, dass sich die Leute der Tiere entledigen“, sagt sie.

Auch die Sprecherin der Göttinger Polizei, Jasmin Kaatz, bestätigt, dass in den vergangenen Jahren kein Fall von in der Urlaubszeit an der Autobahn ausgesetzten Tieren polizeilich bekannt geworden ist. Wer als Tierhalter Urlaub machen möchte, müsse solche Maßnahmen auch nicht ergreifen. „Es gibt genug Reisen, wo man den Hund mitnehmen kann“, sagt Spieß. Einige Urlaubsziele hätten extra eingezäunte Gärten oder Badeteiche für Hunde. Die Urlauber müssten sich nur früh genug erkundigen.

Info: EU-Pass für Haustiere

Der EU-Heimtierausweis ist ein Dokument nach einheitlichem Muster, mit dem ein Tierhalter bei Grenzübertritten innerhalb der EU seit 2004 den Nachweis führen muss, dass ein als Heimtier gehaltener und über die Grenze mitgebrachter Hund, eine Katze oder ein Frettchen über die dafür erforderlichen Gesundheitsmaßnahmen verfügt.

Der Ausweis für das Haustier wird von dazu ermächtigten Tierärzten ausgestellt. Hier werden alle Impfungen eingetragen.

Der EU-Heimtierausweis muss dem Tier eindeutig zugeordnet werden können, dazu muss das Tier mittels Mikrochip oder durch eine vor dem 3. Juli 2011 angebrachte Tätowierung identifizierbar und die Kennzeichnungsnummer im Ausweis eingetragen sein.

Auf dem Einband sowie auf jeder datentragenden Seite des EU-Heimtierausweises muss die individuelle Ausweiskennnummer stehen. Diese Nummer setzt sich zusammen aus dem Code des Mitgliedsstaates – zum Beispiel DE für Deutschland – einer Unternehmenschiffre (beispielsweise 02) sowie der fortlaufenden Nummer.

Die gedruckten Innenteile des Ausweises müssen in der Amtssprache des Ausstellerlandes und in englischer Sprache vorhanden sein.

Für den EU-Heimtierausweis werden die Kosten, wie auch für andere tierärztliche Maßnahmen, nach der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) berechnet und sind vom Halter zu tragen.