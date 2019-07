Ausbau des Besucherzentrums Torfhaus wird auf Eis gelegt

Die für rund 3,2 Millionen Euro geplante Erweiterung des Nationalpark-Besucherzentrums auf Torfhaus kommt nicht zustande. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beteiligten Projektpartner hervor. Dies sind neben dem BUND-Landesverband Niedersachsen und der Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz die Stadt Clausthal-Zellerfeld und der Nationalpark.

Den Angaben zufolge müssen die Ausbaupläne für das Besucherzentrum trotz bewilligter Gelder „vorerst ad acta gelegt werden“. Als Grund für das Scheitern des Vorhabens werden erhebliche Verzögerungen im Planungsprozess ins Feld geführt. Offenbar ist den Protagonisten dabei die Zeit davongelaufen.

Zwar hätten sich, wie es weiter heißt, die Beteiligten in den zurückliegenden Monaten mächtig eingesetzt, um nach langer Planung den ersten Spatenstich vornehmen zu können. So hatte zuletzt der Rat der Stadt Clausthal-Zellerfeld Anfang Juni den Weg für die Erweiterung freigegeben und damit vermeintlich die letzte Hürde genommen. Letztlich aber, so gibt die Leiterin des Besucherzentrums, Heike Albrecht-Fechtler, sinngemäß zu verstehen, habe sich der Baustart dermaßen verzögert, dass der an die Fördermittel geknüpfte Bau- und Rechnungsabschluss bis Ende 2021 beim besten Willen nicht mehr einzuhalten sei.

Unvorhergesehene Fallstricke

Feierlich waren im Juni 2018 die Fördermittelbescheide für die Erweiterung des Besucherzentrums „TorfHaus“ übergeben worden. Das aber zog offenbar einen Rattenschwanz nicht vorhergesehener Fallstricke nach sich, was die Vereinbarkeit von Förderrichtlinien und Kommunalrecht betrifft. Im Ergebnis habe der Projektstart bis heute nicht abschließend geklärt werden können, bedauert die Leiterin des Hauses. Die tragische Rolle der Kommune in diesem zähen Prozess wird in dem Papier nicht explizit erwähnt. Die Stadt sah sich im Vorfeld der entscheidenden Ratssondersitzung vom Juni in einer kommunalrechtlichen Bredouille. Dabei ging es darum, wie sie selbst den mehr als bescheidenen Eigenanteil in Höhe von 87.000 Euro aufbringen sollte (95 Prozent der Kosten hätten EU- und Landesmittel gedeckt). Auch Beratungsgespräche beim Landkreis und dessen Hinweis, dass die Kommunalaufsicht keine Bedenken sehe, hatten da nicht helfen können. Symptomatisch für vielleicht zu viele Beteiligte: Der BUND-Landesverband wäre zwar Bauherr gewesen, doch Finanzierung und Fördermittel sollten über die Kommune laufen.

„Der BUND kann einen weiteren Aufschub mit den damit verbundenen Risiken nicht verantworten“, wird Susanne Gerstner, Geschäftsführerin des Landesverbands, in der zwischen allen Projektpartnern abgestimmten Mitteilung zitiert. Infolge der Verzögerungen seien auch die Baukosten erheblich gestiegen. Zwar sei die Enttäuschung groß, der verantwortungsvolle Einsatz öffentlicher Mittel müsse jedoch höchste Priorität haben.

Für alle Beteiligten ist das vorläufige Ende der Ausbaupläne ein herber Rückschlag. Laut Heike Albrecht-Fechtler geht der Blick indes in die Zukunft: „BUND und Nationalpark sind sich einig, dass die Erweiterung des Besucherzentrums nur aufgeschoben, nicht aufgehoben sein darf.“ Das Besucherzentrum habe eine zentrale Bedeutung für die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Nationalpark Harz und sei ein Besuchermagnet. Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren mehr als 1,2 Millionen Menschen die Einrichtung besucht, mehr als 45.000 nahmen an Bildungsveranstaltungen teil. Für diesen enormen Besucheransturm ist das Haus allerdings viel zu klein.