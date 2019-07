Papst beruft Göttinger Nobelpreisträger an Akademie

Papst Franziskus hat den Göttinger Nobelpreisträger Stefan Hell zum Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften ernannt. Das gab der Vatikan am Montag bekannt. Der Physiker ist seit 2002 Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen und seit 2016 darüber hinaus auch Direktor am MPI für medizinische Forschung in Heidelberg, hat Professuren an den Universitäten Göttingen und Heidelberg.

Der 1962 im rumänischen Arad geborene Physiker forschte nach dem Studium in Heidelberg unter anderem im finnischen Turku und in Oxford. Für die Entwicklung der superauflösenden Fluoreszenzmikroskopie wurde er 2014 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet.

Seine Idee von der STED-Mikroskopie entstand bei einem Forschungsaufenthalt in Finnland. 1996 kam Hell an das Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie und brachte hier seine Idee vom Blick in lebende Zellen zur Anwendungsreife. „Wir müssen verstehen, was in der Zelle abläuft, um Krankheiten zu verstehen“, erklärte Hell 2014, nachdem ihm der Nobelpreis zugesprochen worden war.

Er erhielt diesen zusammen mit den Wissenschaftlern Erich Betzigund William Moerner für ihre Verdienste um die Verbesserung der Lichtmikroskopie. Physiker Hell hat seitdem weitere Forschungen auf dem Gebiet vorangetrieben.

Der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften gehören nach eigenen Angaben mehrere Dutzend Forscher naturwissenschaftlicher Disziplinen aus allen Kontinenten an. Viele von ihnen wurden im Lauf ihrer Karriere mit dem Nobelpreis geehrt. Aufgabe der Akademie ist es, Forschungsthemen fachübergreifend zu debattieren und damit das Studium erkenntnistheoretischer Fragestellungen zu fördern.

Die Mitglieder ernennt der Papst, eine bestimmte Religionszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Amtierender Präsident ist der deutsche Agrarökonom Joachim von Braun, der 2017 den Schweizer Mikrobiologen und Nobelpreisträger Werner Arber ablöste; beide gehören reformierten christlichen Kirchen an. Aus Deutschland sind unter anderem auch der Physik-Nobelpreisträger Theodor W. Hänsch sowie der Philosoph Jürgen Mittelstraß vertreten, aus Österreich der Biochemiker Hans Tuppy.

Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften wurde 1603 gegründet und 1936 von Papst Pius XI. als eine moderne, unabhängige Akademie reformiert, die konfessionsunabhängig ist. Ihren Sitz hat die Päpstliche Akademie der Wissenschaften in den Vatikanischen Gärten.

Ziel der Akademie ist es, nach Angaben ihres Präsidenten Braun, den Fortschritt in den Wissenschaften zu diskutieren, den Bezug zu relevanten Fragen der Menschheit herzustellen und die Ergebnisse dem Papst mitzuteilen. Dieser lässt sie in seine Verlautbarungen einfließen. Insgesamt gibt es, historisch gewachsen, zehn Päpstliche Akademien. Als Kultureinrichtungen des Heiligen Stuhles werden sie vom Päpstlichen Kulturrat koordiniert.