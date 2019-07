Es wird heiß: So schwimmt man sicher an unbewachten Harz-Teichen

Wer kann schon von sich behaupten, dass er in einem Weltkulturerbe baden kann? Die Oberharzer können das – vorausgesetzt die Temperaturen spielen mit, so wie sie für die nächsten Tage mit Werten bis fast an die 40 Grad Celsius angekündigt sind. Dann steht dem Sprung in eine Vielzahl an malerisch gelegenen Badeseen und Teichen nichts mehr im Weg.

Während der aktiven Bergbauphase dienten die Teiche als Wasservorrat für die Kraftgewinnung. Das System wurde 2010 vom Unesco-Welterbekommitee in die Liste der Natur- und Kulturerbe aufgenommen. Heutzutage dienen einige Teiche und Talsperren noch der Trinkwasserversorgung, was das Baden in einigen untersagt. Wenn Schilder aber nicht vor dem Betreten des Geländes und Baden warnen, ist das Schwimmen in den Oberharzer Teichen möglich und bietet ein außergewöhnliches Vergnügen.

Wer hingegen die Sicherheit eines Waldseebades mit Badeaufsicht, Strand, gepflegten Liegewiesen sowie Ruder- und Tretbootverleih bevorzugt, kommt im Oberen Hausherzberger Teich (Waldseebad) auf seine Kosten. Dieses verfügt zudem über Toiletten und eine Außendusche. Für diejenigen, die lieber in fast unberührter Natur baden möchten, gibt es 64 weitere Teiche im Oberharz, wie Andreas Ernst, Vorsitzender des DLRG-Ortsvereins Clausthal-Zellerfeld, zusammenfasst. Die Besucher müssen sich nur bewusst sein, dass es an diesen Badestellen keine Wasserwacht gibt, die im Notfall eingreifen kann. „Gut finde ich das nicht“, sagt Ernst. Aber aufgrund der dünnen Personaldecke könne er mit seinem Team gerade mal eine ganzzeitige Betreuung des Waldseebades gewährleisten.

Der Rettungsschwimmer hat aber Tipps parat, was Badegäste an den Teichen beachten sollten, damit einem gelungenen Wasservergnügen nichts im Weg steht. „Das sind die ganz klassischen Baderegeln, die eigentlich jedes Kind lernt“, sagt Ernst. Trotzdem schade es nicht, diese aufzufrischen.

Am wichtigsten sei es, nicht mit einem zu vollen oder ganz leeren Magen schwimmen zu gehen. Schwimmer sollten nicht vergessen, ausreichend zu trinken, da der Körper auch im Wasser Mineralstoffe verbrauche. Häufig könne Andreas Ernst auch beobachten, dass sich Menschen vor dem Betreten des Wassers nicht richtig abkühlen. Wer sich längere Zeit in der prallen Sonne aufhält und dann in das kalte Wasser springt, spiele gegebenenfalls mit seinem Leben. „Dieser Temperaturunterschied ist nicht leicht zu verkraften. Es kann zum Herz-Kreislauf-Versagen kommen, infolgedessen der Körper untergeht wie ein Stein. Dann kommt eigentlich jede Hilfe zu spät“, sagt Ernst.

Boden oft nicht zu erkennen

Der Experte weist darauf hin, dass Schwimmer in Badeteichen im Unterschied zu Freibädern nicht den Boden sehen können. Davon sollen sie sich aber nicht verunsichern lassen. Denn auch wenn das Wasser trüb ist, sei die Wasserqualität ausgezeichnet, wie Andreas Ernst versichert.

Auf dem Boden, gerade am Uferbereich, befinden sich spitze Steine, an denen sich Badegäste schon mal leicht den Fuß verletzten können. Kein Grund zur Panik – aber der Profi empfiehlt zur Sicherheit, ein paar Pflaster mitzunehmen.

Die Oberharzer Teiche sind nach Angaben des DLRG-Vorsitzenden durchschnittlich vier bis sechs Meter tief. Deswegen rät er Badegästen, ihre Kräfte nicht zu überschätzen. Weil die Gewässer zudem mehrere Hundert Meter breit sind, muss auch immer der Rückweg ans sichere Ufer einkalkuliert werden. Generell empfiehlt Andreas Ernst, nicht allein in Teichen schwimmen zu gehen. „Dann kann man besser aufeinander aufpassen“, sagt er. Und jetzt mal ehrlich, gemeinsam macht das Schwimmen und Planschen doch sowieso mehr Spaß.

Der Wetterbericht hat auch gute Neuigkeiten für alle Wasserratten: In den kommenden Tagen sollen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erreicht werden. Dann steht dem Sprung ins erfrischende Welterbe nichts im Weg.