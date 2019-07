Betrunkener Autofahrer erfasst Kinderwagen – Baby schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag auf der L567 im Landkreis Göttingen wurde ein Baby im Kinderwagen von einem Auto erfasst. Das sechs Wochen alte Kind wurde lebensgefährlich verletzt und in die Göttinger Uniklinik geflogen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L567 bei Kerstlingerode im Landkreis Göttingen ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein sechs Wochen alter Säugling lebensgefährlich verletzt worden. Darüber informiert die Polizei Göttingen in einer Pressemeldung. Das kleine Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Göttinger Universitätsklinik geflogen. Der Zustand des Kindes sei weiterhin kritisch.

Ein 26 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Gleichen, der mit seinem Auto in Richtung Bischhausen unterwegs war, hatte kurz hinter dem Ortsausgang von Kerstlingerode aus bislang ungeklärter Ursache eine ihm am Fahrbahnrand entgegenkommende Frau übersehen. Der VW Golf sei mit dem Kinderwagen kollidiert und erfasste zudem einen von zwei Hunden, die die Frau ausführte. Die 35 Jahre alte Mutter aus der Gemeinde Gleichen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und einen Schock.

Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Er saß unter Alkoholeinfluss am Steuer, so die Polizei, und sei nach ersten Erkenntnissen möglicherweise abgelenkt gewesen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Beamten der Polizei Friedland ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Außerdem wurde das Auto und das Handy des 26-Jährigen sowie der erheblich beschädigte Kinderwagen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt.

Für die Dauer der komplexen Unfallaufnahme musste die L567 bis kurz nach Mitternacht in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt werden. jk