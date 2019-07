Almauftrieb auf den Wurmberg findet zum zweiten Mal statt

Braunlage. Der Viehaustrieb in Braunlage am Sonntag wird von einem bunten Programm begleitet.

Am Sonntag, 7. Juli, feiert Braunlage zum zweiten Mal einen eigenen Almauftrieb zum Wurmberg. Um 11 Uhr startet der Viehaustrieb von der „Verlobungswiese“ hinter der Talstation der Wurmbergseilbahn in Richtung Hexenritt. Alle Gäste sind eingeladen, die Kuhherde beim Aufmarsch zu begleiten.

Zunächst empfängt der Waldarbeiter-Instrumental-Musikverein aus St. Andreasberg alle Gäste musikalisch an der Talstation, die das Weidevieh während ihres einstündigen Aufmarsches über die Skipisten zum Hexenritt begleiten möchten. Am Hexenritt empfängt der Waldarbeitern Instrumental Musikverein gegen 12 Uhr die Herde und alle Gäste. In Anschluss beginnt das harztypische Programm der Brauchtumsgruppe des Harzklub-Zweigvereins Braunlage, später sorgt die Band Power Voices mit der Braunlagerin Sandra Schalipp für ordentlich Stimmung.

RWB 971 – das Radio für Braunlage – mit Moderator Andy führen durch das Programm und sorgen auch zwischendurch immer wieder für Partystimmung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für Kinder werden unter anderem eine Hüpfburg und Ponyreiten geboten.