Goslarer Hotelchef will Bettelhunde verbieten lassen

Ein Goslarer Hotelchef macht gegen möglichen Tiermissbrauch mobil. Patrick Courteaux, Direktor des Hotels „Achtermann“, will per Petition ein Gesetz ins Leben rufen, das es verbieten soll, Tiere als Bettelhilfe einzusetzen. Vor allem ist sein Plan, für das Thema zu sensibilisieren. Berichte über den systematischen Einsatz von Bettelhunden gibt es etliche – vor allem aus Großstädten. In manchen Fällen sollen die Tiere gar betäubt...