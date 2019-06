Polizei Goslar rückt zu mehreren Schlägereien aus

Gleich wegen mehrerer Schlägereien musste die Polizei am Wochenende in Goslar ausrücken. Den ersten Einsatz verzeichneten die Beamten bereits am Eröffnungstag des Goslarer Schützenfestes: Am Freitag kam es gegen 20.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 16-jährigen Goslarer. Der Unbekannte schlug den 16-Jährigen mit der Faust, so dass der Goslarer eine Platzwunde an der Unterlippe sowie eine Prellung erlitt. Am Abend ging es weiter: In einem Festzelt kam es zu einer Schlägerei zwischen einem 24-Jährigen und einem 28-Jährigen. Dabei trat der Jüngere seinem Kontrahenten in den Bauch.

Auch außerhalb des Schützenfestes kam es zu mehreren Auseinandersetzungen: In den frühen Morgenstunden attackierten zwei Unbekannte im Reiseckenweg einen Mann. Er erlitt eine Platzwunde. Eine Nasenbeinfraktur, mehrere Platzwunden und der Verlust eines Schneidezahns sind zudem die Folge einer Schlägerei zwischen einem 29-Jährigen und einem 22-Jährigen, der die Verletzungen erlitt.