Biker und Autofahrer bei Unfall auf B27 schwer verletzt

Schwer verletzt wurden am Samstagnachmittag ein 61-jähriger Motorradfahrer und eine 66-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B27 zwischen Gieboldehausen und Wollbrandshausen. Nach ersten Ermittlungen wollte die 66-Jährige, die mit ihrem Wagen in Richtung Wollbrandshausen unterwegs war, von der B27 nach links in einen Feldweg abbiegen, um zu wenden. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Bei der Kollision wurde der 61-Jährige durch die Luft geschleudert. Er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Biker wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum gebracht, die Frau kam dem Rettungswagen ins Duderstädter Krankenhaus. Die B27 war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

