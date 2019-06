Goslar Direkt am ersten Abend des Festes kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schützenfest in Goslar: Unbekannter schlägt 16-Jährigen

Am Eröffnungstag des Goslarer Schützenfestes kam es gegen 20.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 16-jährigen Goslarer. Der Unbekannte schlug den 16-Jährigen mit der Faust, so dass der Goslarer eine Platzwunde an der Unterlippe sowie eine Prellung erlitt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Goslar unter Telefon 05321/339-0 entgegen.