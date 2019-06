Wildemann: Staatsanwalt ermittelt nach Unfall in Bergwerksmuseum

Wildemann Durch Zeugenbefragungen soll geklärt werden, was zu dem Unglück mit vier Kindern geführt hat. Das zehnjährige Mädchen schwebt weiter in Lebensgefahr.

Nach einem Unfall mit vier schwer verletzten Grundschulkindern im Bergwerksmuseum Wildemann hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet. Es werde wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher am Freitag in Braunschweig. Entgegen früheren Angaben schwebe das am schwersten verletzte zehnjährige Mädchen weiterhin in Lebensgefahr.

Gegen wen sich die Ermittlungen richten, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Durch Zeugenbefragungen solle geklärt werden, was zu dem Unglück geführt habe. Zudem werde geprüft, ob und wer möglicherweise gegen Verkehrssicherungs- oder Aufsichtspflichten verstoßen habe und ob der Unfall hätte verhindert werden können. Die zehn und elf Jahre alten Kinder einer Grundschulklasse aus Magdeburg waren am Dienstag auf dem Gelände des Museums einen Abhang hinuntergestürzt. Die Kinder hatten im Rahmen einer Klassenfahrt das Bergwerksmuseum „19 Lachter Stollen“ besichtigt. dpa