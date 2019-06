Clausthal-Zellerfeld Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Clausthal am späten Mittwochabend in ein Mehrparteienhaus gerufen.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Clausthal am späten Mittwochabend in ein Mehrparteienhaus in der Berliner Straße gerufen.

Hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, weil Bewohner einen Grillofen in einem Zimmer aufgestellt hatten, um Hühnchen zuzubereiten. Dabei entstand extrem starker Rauch.

In einem weiteren Zimmer hatte ein Bewohner zudem vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung Grillkohle auf dem Fußboden verteilt und einen Brand ausgelöst. nza