Tod in Karspüle: Zeugen hatten Mitleid mit reuigem Angeklagten

Mit der Befragung weiterer Zeugen ist am Dienstag der Prozess um ein Tötungsdelikt an der Oberen Karspüle fortgesetzt worden. Nach ihren Angaben hat der Angeklagte selbst wenige Stunden nach der Tat von Messerstichen gegen das Opfer berichtet. Zugleich soll er noch in der Nacht und am Folgetag erst...