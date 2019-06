So sah es am nächsten Morgen vor der Ausländerbehörde Göttingen aus.

Brandanschlag vor Ausländerbehörde in Göttingen

Unbekannte haben in der Dienstagnacht zwischen 3.20 und 3.40 Uhr vor der Göttinger Ausländerbehörde am Hiroshimaplatz einen kleinen Stapel Fahrradreifen in Brand gesetzt und auf dem Treppenabsatz im Eingangsbereich mit roter Farbe die Parole „Feuer und Flammen den Abschiebebehörden“ hinterlassen. Dies berichtet die Polizei. Das Staatschutzkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen geht von einer politisch linksmotivierten Tat aus.

Die Ermittlungen laufen. Noch fehlt von den Tätern jede Spur. Mehrere Anrufer hatten der Polizei in der Nacht einen Brand vor dem Behördengebäude gemeldet. Die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr löschte die Flammen ab. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. jk