16-Jähriger wird bei Unfall in Katlenburg verletzt

Katlenburg.Ein 16-Jähriger aus Hattorf ist am frühen Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Katlenburg leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Samstag. Demnach war der junge Mann gegen 18.15 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf der K414 in Richtung Suterode unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt, an der Yamaha entsteht ein Schaden von ca. 500 Euro, schätzt die Polizei.

