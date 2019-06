Zwei Verletzte bei Unfall in Gieboldehausen

Gieboldehausen Bei einem Unfall an der B27 sind am Samstag zwei Beteiligte leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei einem Unfall an der Bundesstraße 27 in Gieboldehausen sind am Samstag zwei Beteiligte leicht verletzt worden, hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ein 81-jähriger Autofahrer aus Gieboldehausen habe das aus Richtung Herzberg kommende Fahrzeug auf der Bundesstraße 27 übersehen, als er aus der Rhumestraße auf die Bundesstraße fahren wollte, berichteten die Beamten weiter. Bei der Kollision seien die 21-jährige Fahrerin aus dem Harz und ihr ebenfalls 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden. Sie habe über Kopf- und Schulterschmerzen geklagt, er habe Schmerzen im Bein gehabt. Beide Fahrzeuge seien nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden.