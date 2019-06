Motorradfahrer wird bei Unfall auf B4 schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr ein Motorradfahrer auf der B4 zwischen Hohegeiß und Braunlage unterhalb des Kesselberges. Laut Polizei geriet der 57-jährige Niederländer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, gegen die Leitplanke und stürzte. Hierbei wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er durch den Rettungsdienst, nach Erstversorgung durch einen zufällig am Ort eintreffenden Notarzt, ins Krankenhaus nach Nordhausen gebracht werden musste. Am Motorrad des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder