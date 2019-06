18-Jährige bei Verkehrsunfall auf der K421 verletzt

Northeim Am Samstag wurde Krad-Fahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Porsche nahe Northeim verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro.

Verletzt wurde eine 18-jährige Kradfahrerin aus Northeim bei einem Verkehrsunfall auf der K421 zwischen Sudheim und der B3 am Samstagabend. Darüber informierte jetzt die Polizei. Die 18-jährige Northeimerin wollte mit ihrer Kymco aus Richtung Bühle auf die K421 in Richtung Sudheim einbiegen. Dabei übersah sie den von rechts aus Richtung Levershausen herannahenden 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Katlenburg-Lindau mit seinem Pkw Porsche Cayenne. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden, wobei die 18-Jährige zu Fall kam und sich verletzte. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.