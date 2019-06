Der vermisste Göttinger wurde gefunden – und lebt

Der seit Sonntagmittag aus Göttingen vermisste Jeehyeon E. lebt. Passanten fanden den 50-Jährigen am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr zitternd auf dem Radweg an der L563 zwischen Dahlheim und Uschlag in der Gemeinde Staufenberg und alarmierten den Rettungsdienst.

Der stark unterkühlte Mann wurde sofort in ein Krankenhaus nach Kassel gebracht. Es geht ihm nach derzeitigen Informationen den Umständen entsprechend gut. Wie er von Göttingen bis an die hessisch-niedersächsische Landesgrenze kam, ist noch unbekannt.