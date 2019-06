Tod in Karspüle: Zeugen hielten verletztes Opfer für betrunken

Blumen und Kerzen stehen im Dezember 2018 an einem Geländer in der Unteren Karspüle.

Göttingen Der Prozess um den Tod eines jungen Mannes in der Unteren Karspüle in Göttingen wurde fortgesetzt. Drei Studenten wurden als Zeugen vernommen.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines jungen Mannes Anfang Dezember in der Unteren Karspüle in Göttingen hat das Landgericht Göttingen am Montag unter anderem drei Studenten als Zeugen vernommen, die das Opfer aufgefunden hatten.

Sie seien an jenem Freitagabend auf dem Heimweg von einem Kinobesuch gewesen, als sie um kurz nach Mitternacht einen Mann hinter einem Auto hätten liegen sehen. Der Mann sei ansprechbar gewesen, habe aber nur „sehr wirres Zeug“ gesagt und lallend nach Wasser verlangt. Sie seien davon ausgegangen, dass er betrunken gewesen sei, und hätten ihm eine Flasche Wasser gegeben. Der Mann habe es aber nicht hinbekommen, die Flasche richtig zum Mund zu führen, so dass er nur wenig Flüssigkeit aufgenommen habe. Als sie den Rettungsdienst verständigen wollten, habe er gesagt: „Nein, bloß keinen Krankenwagen.“ Außerdem habe er darauf bestanden, dass sie keine Polizei rufen sollten.

Die Studenten hatten dann aber trotzdem vor allem wegen der kalten Temperaturen vorsichtshalber den Rettungsdienst alarmiert. Vorher hatte sich noch eine Medizinstudentin und ausgebildete Rettungssanitäterin, die zufällig vorbeikam, um den Mann gekümmert. Diese habe die Reflexe überprüft und nichts Auffälliges festgestellt, berichtete einer der Zeugen. Auch als wenig später der Notarzt eintraf, seien alle weiter davon ausgegangen, dass der hilflose Zustand auf Drogen oder Alkohol zurückzuführen sei. Die Sanitäter hätten den Mann auf die Trage gelegt, in den Rettungswagen geschoben und sich bei den hilfsbereiten Studenten mit den Worten verabschiedet: „Schönen Dank, Sie können jetzt gehen.“

Erst später erfuhren die Passanten, dass der vermeintlich Betrunkene erheblich verletzt gewesen war. Der 28-Jährige verstarb kurz nach seiner Ankunft in der Uniklinik Göttingen.

Der 28-jährige Angeklagte hatte zum Prozessauftakt eingeräumt, mit einem Messer auf ihn eingestochen zu haben. Er habe den 28-Jährigen „kampfunfähig“ machen wollen. Warum es in jener Nacht zum Streit kam, ist in dem Prozess bislang unklar geblieben.

Anwohner hörte laute Schreie

Ein Anwohner, der gegen Mitternacht zum Rauchen auf den Balkon gegangen war, hörte laute Schreie auf der Straße. Er habe insgesamt vier Personen gesehen, berichtete der 35-Jährige. Einer habe einen Mann mit einer Kapuze angeschrien: „Mach keinen Stress, der sticht dich ab.“ Währenddessen habe ein anderer Mann gesagt: „Ich bin so wütend“, worauf ein weiterer Beteiligter versucht habe, diesen zu beruhigen. Er habe dann noch gesehen, wie einer der Männer mehrfach mit der Handfläche in Hüfthohe auf den Mann mit der Kapuze eingeschlagen habe. Dieser habe sich erst in Richtung Carré entfernt, sei dann umgedreht und laut schreiend in einer Art Scheinangriff auf die drei anderen Männer zugelaufen und anschließend in Richtung Obere Karspüle weggerannt. Dabei habe er „Idioten“ gerufen, während jemand aus der Verfolgergruppe „Ich fick deine Mutter“ und „Junkie“ gerufen habe.

Ein anderer Anwohner hatte sich gegen Mitternacht in einem Schnellimbiss etwas zu essen geholt, als er auf dem Rückweg in der Unteren Karspüle eine Person zu Boden fallen sah. Der Mann sei gleich wieder aufgestanden, berichtete er. In der Nähe hätten drei weitere Personen gestanden. Einer von ihnen habe zu dem Mann gesagt: „Alter, der tötet dich, der beendet dein Leben, verstehst du?“ Es habe dann ein gegenseitiges Geschubse gegeben, danach sei der Mann laut lachend in Richtung Obere Karspüle weggelaufen. Nicht zuletzt wegen dieses Lachens hatte der Anwohner die lautstarke Auseinandersetzung auf der Straße nicht für brisant gehalten. Erst als später die Polizei bei ihm klingelte, erfuhr er, dass sich in seiner Straße ein Gewaltverbrechen ereignet hatte.