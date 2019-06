Kaltenburger Kellerei erhält 17 Mal Gold

Die Katlenburger Kellerei wurde erneut von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) für langjährige Produktqualität ausgezeichnet. Sie hat insgesamt 17 DLG-Gold-Auszeichnungen erhalten.

Anlässlich der Fruchtweingetränkeprüfung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) im Frühjahr 2019 haben die Prüfer mit ihren zertifizierten Fachkenntnissen eine Vielzahl an Frucht- und Apfelweinen, Fruchtwein-Cocktails, Fruchtwein-Bowlen und Fruchtglühweinen einer strengen und genormten, sensorischen Prüfung unterzogen. Bewertet wurden neben Aussehen und Stabilität auch Geruch, Geschmack und Harmonie der Getränke. Die Deklaration der Produkte wurde an anderer Stelle im Auftrag der DLG durch eine externe Gesellschaft auf gesetzliche Konformität geprüft.

Die Katlenburger Kellerei meldet jedes Jahr eine Vielzahl ihrer Getränke zur Prüfung an. „Die DLG-Fruchtgetränkeprüfungen stellen für unsere Familienkellerei eine einzigartige Gelegenheit dar, unsere Getränke durch eine externe Gesellschaft in regelmäßigen Abständen und auf Basis genormter und zertifizierter Kriterien und Methoden objektiv und unabhängig bewerten zu lassen“, so Geschäftsführer Klaus Demuth.

„Die Ergebnisse spornen uns an, unsere Qualität auf höchstem Niveau zuhalten. Die Kritik der Prüfer nehmen wir sehr ernst und bringen sie in unsere Verbesserungsprozesse ein. In diesem Jahr sind wir besonders stolz, dass alle unsere Produkte, die wir zur Prüfung angemeldet haben, nicht nur einfach ausgezeichnet wurden.“

Alexandra Demuth, Familienunternehmerin in vierter Generation, ergänzt: „Besonders stolz sind wir auch auf die Qualität unseres Apfel-Ciders, der modernen, internationalen Variante eines Apfelwein-Getränks. Katlenburger beweist mit der Bewertung in Gold, dass das Unternehmen auch in der weltweit am stärksten wachsenden Kategorie alkoholischer Getränke zu Hause ist und erfolgreich mitmischt.“

Die Varianten des Ciders, Rosé-Cider und Light-Cider, wurden ebenfalls mit Silber ausgezeichnet. „Wir werden uns auf dem Ergebnis nicht ausruhen, aber wir dürfen stolz sein, dass wir uns als einer der weltweit vergleichsweise wenigen Fruchtweinspezialisten in dem vielfältigen Markt der fruchtigen, weinhaltigen Getränke eine Spitzenstellung erarbeitet haben“, so Alexandra Demuth.