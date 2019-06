Northeim Am Montagabend kam es in Northeim zu mehreren Körperverletzungen. Der Täter war stark alkoholisiert: Er hatte 2,27 Promille.

Mann mit 2,27 Promille verletzt drei Passanten in Fußgängerzone

Am Montag gegen 17.30 Uhr verletzte ein 29 Jahre alter Northeimer im Bereich Breite Straße/Alte Poststraße drei Passanten. Das meldet die Polizei. Einen 29 Jahre alten Einbecker schlug er mit einer Schnapsflasche ins Gesicht. Ein 17-jähriger Northeimer wurde mit der Faust im Gesicht getroffen und ein 47 Jahre alter Northeimer erhielt eine Ohrfeige. Alle drei Opfer wurden leicht verletzt.

Alarmierte Polizeibeamte trafen den Täter nach einem Zeugenhinweis in seiner nahegelegenen Wohnung an. Bei einem Test wurde ein Atemalkoholgehalt von 2,27 Promille festgestellt. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Aufgrund seiner Alkoholisierung und Aggressivität verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle. fal